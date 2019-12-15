Сошников: считаю, что матч с финнами понравился зрителям. Они ценят результат

Нападающий сборной России Никита Сошников поделился эмоциями после матча с Финляндией (2:0) на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Кудашова заняли второе место на турнире, а победителем стала сборная Швеции.



«Классная атмосфера, лёд неплохой был, учитывая, в какие сроки был организован матч. Нужно наслаждаться такими играми, возможно, один раз в жизни играем на футбольном стадионе. Незрелищный матч? Просто на канадской площадке меньше возможностей для каких-то комбинаций. Было много борьбы, скучно точно не было. Я считаю, что зрителям матч понравился. Это праздник, пришли почти 70 тысяч. Играли на результат, зрители ценят его в первую очередь», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.