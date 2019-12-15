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Буре: ФХР может проводить знаковые мероприятия на самом высоком мировом уровне

Буре: ФХР может проводить знаковые мероприятия на самом высоком мировом уровне
Хоккей / Евротур 0

Один из лучших нападающих в истории сборной России, чемпион мира Павел Буре подвёл итоги матча «Русской классики», состоявшемся на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге, в котором сборная России переиграла команду Финляндии (2:0)

«Это был потрясающий праздник хоккея. Откровенно говоря, ничего другого я и не ожидал. Федерация хоккея России уже доказала, что может проводить такие мероприятия, знаковые матчи на самом высоком мировом уровне, а также демонстрирует, насколько в нашей стране интересен хоккей и как любят и поддерживают сборную.

Сам матч вышел очень напряжённым и напоминал игру плей-офф. Мы победили очень сильную и организованную команду финнов. Тренеры привели в порядок игру в обороне: наша команда действовала очень дисциплинированно, показала, что может не только играть в красивый хоккей без оглядки назад, но и работать, побеждать через силу. Это очень хороший показатель.

Считаю, нашему хоккею нужно больше таких мероприятий, привлекающих внимание не только любителей хоккея, но и широкую аудиторию», — сказал Буре «Чемпионату».

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