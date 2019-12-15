Михайлов: уровень Евротура серьёзный. В КХЛ за ошибки прощают, тут идёт расплата

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный в прошлом хоккеист Борис Михайлов подвёл итоги выступления сборной России на Кубке Первого Канала.
Турнирная таблица Кубка Первого канала — 2019
«Матч со сборной Финляндии напомнил мне советское время, когда мы играли на открытых площадках и на игры приходил полный стадион. Более 65 тысяч зрителей наблюдали за игрой между сборными России и Финляндии.
Федерация хоккея России сделала новогодний подарок всем хоккейным болельщикам. Всё провели на высочайшем уровне. Наши ребята в последнем матче турнира наконец-то показали свою истинную силу и заслуженно победили. Жаль, что в итоге не удалось выиграть турнир, но ничего страшного. Провели ещё один этап подготовки к чемпионату мира.
Уровень Евротура очень серьёзный. Если в КХЛ за некоторые ошибки прощают, тут расплата идёт незамедлительно. Через три дня в Санкт-Петербурге вновь хоккей на футбольном стадионе. СКА — ЦСКА, дерби сильнейших команд Западной конференции КХЛ. Несмотря на будний день, уверен, будет аншлаг. Зрители с нетерпением ждут «армейское» противостояние», — сказал Михайлов «Чемпионату».
- 15 декабря 2019
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