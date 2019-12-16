Агент Ковальчука: на сегодняшний день вопрос о возвращении в КХЛ не рассматривается

Агент Юрий Николаев, ведущий в России дела форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, прокомментировал решение клуба из Калифорнии выставить игрока на драфт отказов. Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес» поместил Ковальчука на драфт отказов с целью разрыва контракта.

«Мы на связи с Ильёй Ковальчуком. Могу сказать, что у него всё нормально. Сейчас делами Ковальчука занимаются его представители в НХЛ. Возможно ли возвращение Ильи в КХЛ? На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10», но в последний месяц был выведен из состава и не попадал в заявку на матчи.