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Агент Ковальчука: на сегодняшний день вопрос о возвращении в КХЛ не рассматривается

Агент Ковальчука: на сегодняшний день вопрос о возвращении в КХЛ не рассматривается
Хоккей / КХЛ 0

Агент Юрий Николаев, ведущий в России дела форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, прокомментировал решение клуба из Калифорнии выставить игрока на драфт отказов. Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес» поместил Ковальчука на драфт отказов с целью разрыва контракта.

«Мы на связи с Ильёй Ковальчуком. Могу сказать, что у него всё нормально. Сейчас делами Ковальчука занимаются его представители в НХЛ. Возможно ли возвращение Ильи в КХЛ? На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10», но в последний месяц был выведен из состава и не попадал в заявку на матчи.

«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов с целью расторжения контракта
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