Агент Ковальчука: на сегодняшний день вопрос о возвращении в КХЛ не рассматривается

Агент Юрий Николаев, ведущий в России дела форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, прокомментировал решение клуба из Калифорнии выставить игрока на драфт отказов. Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес» поместил Ковальчука на драфт отказов с целью разрыва контракта.
«Мы на связи с Ильёй Ковальчуком. Могу сказать, что у него всё нормально. Сейчас делами Ковальчука занимаются его представители в НХЛ. Возможно ли возвращение Ильи в КХЛ? На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10», но в последний месяц был выведен из состава и не попадал в заявку на матчи.
- 16 декабря 2019
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
20:27
-
20:20
-
20:02
-
19:51
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:33
-
17:04
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:24
-
14:59
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:29
-
12:06
-
11:51
-
11:29
-
10:50
-
10:26