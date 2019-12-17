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Умарк: большая вероятность, что этот сезон последний для меня в Уфе

Умарк: большая вероятность, что этот сезон последний для меня в Уфе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк подтвердил намерение покинуть уфимский клуб после нынешнего сезона.

«Последний сезон в Уфе? Вероятность большая. Безусловно, если руководство скажет, что заинтересовано во мне, то вопрос будет открыт. Но определяющее решение будет зависеть от моей семьи. Мы ещё не определились с планами на следующий год. Сейчас пока всё возможно.

Я много об этом думаю. Если поеду домой в Швецию, то там для меня есть только одна команда – «Лулео», команда, в которой я вырос. В Лулео у меня есть дом. Вариант со Швейцарией тоже открыт, нам с женой нравилось там. У нас двое маленьких детей, они ещё пока не ходят в школу. Не хочу исключать никаких возможностей и не закрываю дверей», — цитирует Умарка пресс-служба КХЛ.

«Планирую, что следующий сезон станет последним в России»
Смотреть на волшебные трюки Линуса Умарка в КХЛ нам осталось недолго.
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