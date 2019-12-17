Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ХК «Сочи» — Ковальчуку: вряд ли за океаном такие же отменные хачапури, как у нас

ХК «Сочи» — Ковальчуку: вряд ли за океаном такие же отменные хачапури, как у нас
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» пригласил в команду нападающего Илью Ковальчука, который покидает клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

«В Сочи „+13“, и это чуточку прохладнее, чем будет в Лос-Анджелесе сегодня днём! Мы тут подумали… Илья Ковальчук, не могли бы вы нам помочь побороться за плей-офф? Навагинская, конечно, не Голливудский бульвар, но и хачапури за океаном вряд ли такие же отменные, как у нас», — написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» ХК «Сочи».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводил на площадке 15 с половиной минут за матч.

«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес»
«Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019