ХК «Сочи» — Ковальчуку: вряд ли за океаном такие же отменные хачапури, как у нас
Хоккейный клуб «Сочи» пригласил в команду нападающего Илью Ковальчука, который покидает клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
«В Сочи „+13“, и это чуточку прохладнее, чем будет в Лос-Анджелесе сегодня днём! Мы тут подумали… Илья Ковальчук, не могли бы вы нам помочь побороться за плей-офф? Навагинская, конечно, не Голливудский бульвар, но и хачапури за океаном вряд ли такие же отменные, как у нас», — написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» ХК «Сочи».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводил на площадке 15 с половиной минут за матч.
«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес»
«Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.
- 17 декабря 2019
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