«Салават Юлаев» проиграл «Сибири», Миловзоров оформил дубль

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Николая Заварухина выиграли пятый из шести последних матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Новосибирский коллектив открыл счёт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Саюстов. Во втором периоде у «Сибири» две шайбы забросил Егор Миловзоров, уфимцы распечатали вратаря гостей Харри Сятери усилиями защитника Филипа Ларсена. На 52-й минуте «Салават» сократил отставание до минимума, гол забил нападающий Владислав Картаев. Финальный штурм не принёс Уфе успеха.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.