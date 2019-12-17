«Салават Юлаев» проиграл «Сибири», Миловзоров оформил дубль

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Николая Заварухина выиграли пятый из шести последних матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Новосибирский коллектив открыл счёт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Саюстов. Во втором периоде у «Сибири» две шайбы забросил Егор Миловзоров, уфимцы распечатали вратаря гостей Харри Сятери усилиями защитника Филипа Ларсена. На 52-й минуте «Салават» сократил отставание до минимума, гол забил нападающий Владислав Картаев. Финальный штурм не принёс Уфе успеха.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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