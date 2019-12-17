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«Салават Юлаев» проиграл «Сибири», Миловзоров оформил дубль

«Салават Юлаев» проиграл «Сибири», Миловзоров оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Николая Заварухина выиграли пятый из шести последних матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Новосибирский коллектив открыл счёт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Саюстов. Во втором периоде у «Сибири» две шайбы забросил Егор Миловзоров, уфимцы распечатали вратаря гостей Харри Сятери усилиями защитника Филипа Ларсена. На 52-й минуте «Салават» сократил отставание до минимума, гол забил нападающий Владислав Картаев. Финальный штурм не принёс Уфе успеха.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Саюстов (Миловзоров) – 16:31' (5x5)   0:2 Миловзоров (Пельтола, Алексеев) – 20:59' (5x5)   1:2 Ларсен (Сошников) – 29:34' (5x4)   1:3 Миловзоров (Шаров, Логинов) – 34:58' (5x5)   2:3 Картаев (Баранов) – 51:34' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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