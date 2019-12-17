Буцаев: после второго гола «Металлург» почувствовал кровь

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:4 Б).



«Команду соперника с победой – игра была интересная. В принципе, до счета 3:1 мы как-то играли достаточно уверенно, но сделали подарок оппонентам в виде второго их гола, и соперник тут уже почувствовал кровь, почувствовал уверенность. Наверное, второй гол «Металлурга» и предрешил общий исход матча в основное время. В буллитной серии вы сами всё видели.



Почему? После первого надо было бросать играть? Нет, мы действовали согласно плану. Во втором периоде у нас были моменты. В третьем периоде уже понятно, что при счете 3:3, команды ждали ошибки друг друга, не было такого риска. Нет, здесь проблема в другом», — цитирует Буцаева официальный сайт «Металлурга».



«Металлург» отыгрался со счёта 1:3 и победил «Нефтехимик» по буллитам