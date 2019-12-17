«Спартак» разгромил «Витязь», забросив шесть шайб
Московский «Спартак» на домашней площадке победил подольский «Витязь» с разгромным счётом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для московского клуба победа стала второй в пяти последних встречах.
Подопечные Олега Знарка ударно провели первый период, забросив три шайбы. Авторами точных бросков стали игроки «Спартака» Михаил Юньков, Дмитрий Вишневский и Артём Фёдоров. На старте второго периода «Спартак» забил ещё дважды усилиями Робина Ганзла и оформившего дубль Фёдорова. На 51-й минуте голом отметился нападающий москвичей Каспарс Даугавиньш, установивший окончательный счёт. Сухой матч оформил голкипер Юлиус Гудачек.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Юньков (Цыплаков, Котляревский) – 00:11' (5x5) 2:0 Вишневский (Хохлачёв) – 03:56' (5x4) 3:0 Фёдоров (Даугавиньш, Зубов) – 19:15' (5x5) 4:0 Ганзл (Кулик, Гончаров) – 23:17' (4x5) 5:0 Фёдоров (Рылов, Зубов) – 24:17' (5x4) 6:0 Даугавиньш (Зубов, Фёдоров) – 50:30' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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