«Спартак» разгромил «Витязь», забросив шесть шайб

Московский «Спартак» на домашней площадке победил подольский «Витязь» с разгромным счётом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для московского клуба победа стала второй в пяти последних встречах.



Подопечные Олега Знарка ударно провели первый период, забросив три шайбы. Авторами точных бросков стали игроки «Спартака» Михаил Юньков, Дмитрий Вишневский и Артём Фёдоров. На старте второго периода «Спартак» забил ещё дважды усилиями Робина Ганзла и оформившего дубль Фёдорова. На 51-й минуте голом отметился нападающий москвичей Каспарс Даугавиньш, установивший окончательный счёт. Сухой матч оформил голкипер Юлиус Гудачек.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.