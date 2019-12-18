Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Селфи Гончарова с фанаткой и юный болельщик в папахе. Яркие фото победы «Спартака»

Матч «Спартак» — «Витязь»
Селфи Гончарова с фанаткой и юный болельщик в папахе. Яркие фото победы «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

17 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» московский «Спартак» победил подольский «Витязь» с разгромным счётом 6:0. Для московского клуба победа стала второй в пяти последних встречах.

Подопечные Олега Знарка ударно провели первый период, забросив три шайбы. Авторами точных бросков стали игроки «Спартака» Михаил Юньков, Дмитрий Вишневский и Артём Фёдоров. На старте второго периода «Спартак» забил ещё дважды усилиями Робина Ганзла и оформившего дубль Фёдорова. На 51-й минуте голом отметился нападающий москвичей Каспарс Даугавиньш, установивший окончательный счёт. Сухой матч оформил голкипер Юлиус Гудачек.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019