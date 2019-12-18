Селфи Гончарова с фанаткой и юный болельщик в папахе. Яркие фото победы «Спартака»

17 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» московский «Спартак» победил подольский «Витязь» с разгромным счётом 6:0. Для московского клуба победа стала второй в пяти последних встречах.

Подопечные Олега Знарка ударно провели первый период, забросив три шайбы. Авторами точных бросков стали игроки «Спартака» Михаил Юньков, Дмитрий Вишневский и Артём Фёдоров. На старте второго периода «Спартак» забил ещё дважды усилиями Робина Ганзла и оформившего дубль Фёдорова. На 51-й минуте голом отметился нападающий москвичей Каспарс Даугавиньш, установивший окончательный счёт. Сухой матч оформил голкипер Юлиус Гудачек.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.