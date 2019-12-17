Крикунов — о Шипачёве и других сборниках: в сборной выложились — и всё

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Йокеритом» (1:2 ОТ).



«Тяжело тут что-то говорить. В прошлом году мы выигрывали у них, в этом году они выигрывают. Год поменялся, и результат поменялся. Что касается сегодняшнего матча, то мы хотели выиграть. В первом периоде соперник имел большое преимущество, много бросал по воротам. Во втором отрезке мы переигрывали их, потом использовали большинство, забили гол. Был выход на пустые ворота наших двух нападающих, не забили, и тут же получили гол. Вроде было близко, но не получилось.



Промах Шипачёва был определяющим. Ну и нельзя столько удалений получать. Вроде бы выстояли, но вот так… Мы и так старались нечасто использовать Шипачёва и других сборников. С большинства их сняли, когда Игумнов забивал. Понятно, что они в сборной выложились — и всё. Посмотрим, когда они смогут прийти в себя.



Бочаров хорошо играл сегодня. В этом сезоне он становится первым голкипером команды, а первый вратарь и должен играть много. В команде всегда должны быть первый номер и второй», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Йокерит» отыгрался на последней минуте и победил московское «Динамо» в овертайме