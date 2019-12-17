Кравец — о потере Аалтонена: случилось то, что случилось. Без комментариев

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного матча со «Спартаком» (0:6).



«Хочу поздравить «Спартак» с победой. К сожалению, у нас игра совсем сегодня не удалась. Ошибки с первых смен и невыполнение игрового задания. Хотя нельзя сказать, что мы не готовились и не старались. Никто ничего не проспал. Нам помешали конкретные ошибки, много удалений и невыполнение тренерского задания. Такие игры бывают, нужно разобраться, почему так произошло. Сильная команда всегда поднимает голову, анализирует свои ошибки и выходит на следующую игру. Поэтому, чтобы доказать, что мы хорошая и сильная команда, нам нужно это сделать.



Повлияла ли на результат потеря Миро Аалтонена? Здесь без комментариев. Вы и сами можете догадаться. Понятно, что, когда уходит лидер, нам приходится делать перестановки. Приходится создавать новые звенья, и не всё не получается сразу. Случилось то, что случилось. Другие игроки должны выходить и играть», — цитирует Кравца официальный сайт «Спартака».

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