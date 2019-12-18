Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео
В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:1. «Тампа» вышла вперёд благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова. На гол Кучерова «Оттава» ответила шайбой Марка Боровецки. Результативной передачей отметился Владислав Наместников.
Таким образом, Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 35 очков (11+24) в 31 матче НХЛ.
Видео с голом Никиты Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Всего в Национальной хоккейной лиге Кучеров провёл 478 матчей, в которых забил 199 голов и сделал 298 результативных передач.
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