Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу в матче с «Оттавой»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в этом матче и забросил свою 11-ю шайбу в этом сезоне. Его игровое время составило 13 минут и 1 секунду, а показатель полезности «-1».

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на площадке 18 минут и 52 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков.

Нападающий «Оттавы» Владислав Наместников записал на свой счёт одну голевую передачу в этом матче, проведя на льду 14 минут и 39 секунд. Показатель полезности составил «-1».

«Тампа» занимает 9-е место в Восточной конференции с 37 очками после 32 игр. «Оттава» (31) – 14-е после 35 игр.

В другом матче «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме в гостях обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.