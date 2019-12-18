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Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу в матче с «Оттавой»

Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу в матче с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в этом матче и забросил свою 11-ю шайбу в этом сезоне. Его игровое время составило 13 минут и 1 секунду, а показатель полезности «-1».

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на площадке 18 минут и 52 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков.

Нападающий «Оттавы» Владислав Наместников записал на свой счёт одну голевую передачу в этом матче, проведя на льду 14 минут и 39 секунд. Показатель полезности составил «-1».

«Тампа» занимает 9-е место в Восточной конференции с 37 очками после 32 игр. «Оттава» (31) – 14-е после 35 игр.

В другом матче «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме в гостях обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кучеров – 07:27' (5x5)   1:1 Боровецки (Тирни, Наместников) – 11:05' (5x5)   2:1 Пакетт (Гурд, Марун) – 17:22' (5x5)   3:1 Пойнт (Стэмкос) – 23:32' (5x5)   3:2 Браун (Бреннстрём, Тирни) – 24:01' (5x5)   3:3 Дюклер – 35:46' (5x5)   4:3 Чирелли (Пойнт) – 64:41' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лизотт (Картер, Тоффоли) – 02:17' (5x4)   1:1 Хайнен (Маршан, Пастрняк) – 19:01' (5x4)   1:2 Кемпе – 22:45' (4x5)   2:2 Бержерон (Крюг) – 30:44' (5x5)   3:2 Карло (Дебраск, Хайнен) – 41:24' (5x5)   3:3 Рой (Прохоркин) – 57:59' (6x5)   3:4 Копитар (Даути) – 63:23' (3x3)
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