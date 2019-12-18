Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Филадельфия» обыграла «Анахайм». У Проворова передача и «+1»

«Филадельфия» обыграла «Анахайм». У Проворова передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов записал на свой счёт голевую передачу. Его игровое время составило 26 минут и 10 секунд, а показатель полезности «+1».

Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв провёл на льду 11 минут и 2 секунды. Результативными действиями не отметился.

«Филадельфия» прервала свою серию из 3 поражений и набрала своё 41-е очко после 34 игр, занимая 6-е место Восточной конференции. «Анахайм» (32) – 15-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Жиру (Конечны, Кутюрье) – 20:55' (5x5)   2:0 Каше (Санхайм, Фрост) – 24:14' (5x5)   2:1 Ракелль (Линдхольм, Сильверберг) – 36:33' (5x4)   3:1 Ворачек – 44:11' (5x5)   4:1 Кутюрье (Проворов, Жиру) – 59:52' (en)

В другом матче «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду уступил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:3.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 22 минуты и 20 секунд. Показатель полезности составил «+1». Результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эрни (Нильсен, Перлини) – 05:11' (5x5)   1:1 Аткинсон (Дюбуа, Джонс) – 11:02' (5x5)   1:2 Бьёркстранд (Нюквист, Дженнер) – 12:06' (5x5)   2:2 Эрни (Гленденинг, Боуи) – 17:16' (5x5)   3:2 Бертуцци (Ларкин, Гронек) – 21:58' (5x4)   3:3 Стенлунд (Аткинсон, Джонс) – 26:54' (5x4)   3:4 Дюбуа (Тексье) – 41:19' (5x5)   3:5 Нюквист (Бьёркстранд) – 59:53' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019