«Филадельфия» обыграла «Анахайм». У Проворова передача и «+1»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов записал на свой счёт голевую передачу. Его игровое время составило 26 минут и 10 секунд, а показатель полезности «+1».

Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв провёл на льду 11 минут и 2 секунды. Результативными действиями не отметился.

«Филадельфия» прервала свою серию из 3 поражений и набрала своё 41-е очко после 34 игр, занимая 6-е место Восточной конференции. «Анахайм» (32) – 15-е на Западе.

В другом матче «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду уступил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:3.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 22 минуты и 20 секунд. Показатель полезности составил «+1». Результативными действиями не отметился.