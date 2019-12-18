«Филадельфия» обыграла «Анахайм». У Проворова передача и «+1»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов записал на свой счёт голевую передачу. Его игровое время составило 26 минут и 10 секунд, а показатель полезности «+1».
Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв провёл на льду 11 минут и 2 секунды. Результативными действиями не отметился.
«Филадельфия» прервала свою серию из 3 поражений и набрала своё 41-е очко после 34 игр, занимая 6-е место Восточной конференции. «Анахайм» (32) – 15-е на Западе.
В другом матче «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду уступил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:3.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 22 минуты и 20 секунд. Показатель полезности составил «+1». Результативными действиями не отметился.
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