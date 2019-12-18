Маккензи: агент будет пытаться устроить Ковальчуку минимальный контракт в НХЛ

Обозреватель канадского телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал планы российского нападающего Ильи Ковальчука, чей контракт с «Лос-Анджелес Кингз» был расторгнут.
«Агент Ковальчука Джей Пи Бэрри будет стараться найти форварду работу в НХЛ. На минимальный контракт или около того. При этом нужно отметить, что «Лос-Анджелес» не имеет вариантов, как избавиться от контракта Ковальчука, который будет учитываться под потолком зарплат в следующем году, вне зависимости от того, что обменять Илью уже не получится. В своё время «Детройту» удалось обменять права на Павла Дацюка в «Аризону» и избавиться от контракта нападающего, который уехал играть в КХЛ», — отметил Маккензи.
Контракт Ковальчука с «Лос-Анджелесом» был подписан 1 июля 2018 года на три года. В нынешнем и следующем сезонах в платёжной ведомости «королей» будет учитываться $ 6,25 млн вне зависимости от того, где будет играть нападающий.
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