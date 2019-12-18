Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов признан спортсменом года в Татарстане – церемония вручения премии «Спортсмен года» прошла в концертном зале Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма.



«Очень приятно получать такую награду, неожиданно. Хотелось поблагодарить всех тех, кто положительно смотрел в мою сторону, и, конечно, пожелать удачи и упорства всем молодым спортсменам, начинающим, профессионалам и любителям. Награда по-своему значима для меня − она на самом деле не первая, но лично на этом мероприятии я присутствовал впервые. Для меня как для профессионального и успешного хоккеиста эта награда — доказательство моей работы, труда, здоровья и того, что я шёл по правильному пути, и вот я здесь со статуэткой лучшего спортсмена года. Не буду скрывать, каждый выход на сцену для меня волнителен: намного легче выходить на лёд перед тысячами болельщиков», — цитирует Зарипова официальный сайт «Ак Барса».