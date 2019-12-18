Чайка: раньше «Аризоне» надо было просто выжить. Теперь мы пытаемся преуспеть

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка поделился мнением о положении команды после нескольких крупных приобретений.



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«Думаю, картина изменилась. В течение долгого времени мы решали другие вопросы — нам надо было просто выжить. А сейчас, думаю, все понимают, что мы пытаемся преуспеть. Мы хотим оставаться крепкой командой в течение длительного времени и бороться за Кубок Стэнли. У нас хороший состав. У нас есть шанс побороться за высокие места. Каждый может помечтать о будущем и задать себе вопрос: „А что, если…“ Но у нас есть шанс прямо сейчас, и мы хотим им воспользоваться», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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