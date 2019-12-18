Немировски: хочу извиниться перед болельщиками, они не заслужили такую игру

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с «Барысом» (0:4).



«Хочу извиниться перед болельщиками за эту игру. Люди пришли, заплатили деньги, поддерживали и заслужили явно не такую игру. Обещаю, что таких игр больше не будет. Будут победы, будут поражения, но таких игр – нет. Доволен был первым периодом, а вторым и третьим – очень недоволен. Сейчас нам надо восстановиться, потренироваться и готовиться к очень тяжелому выезду», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Сразу после перерыва подопечные Андрея Скабелки открыли счёт: удачный бросок записал в актив нападающий Корбан Найт. С 46-й по 48-ю минуту казахстанский клуб забил ещё две шайбы, авторами которых стали форварды Егор Петухов и Дмитрий Шевченко. Вскоре Найт, отправив в ворота соперника ещё одну шайбу, установил окончательный счёт. Сухой матч записал в актив голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон.



«Торпедо» проиграло пятый матч подряд, не сумев забить «Барысу»