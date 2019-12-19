Итоги игрового дня НХЛ 18 декабря 2019 года для российских хоккеистов
18 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие трое российских хоккеистов.
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 33 секунды, нанёс один бросок, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «-1».
Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 30 секунд, нанёс два броска, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+3». Валерий Ничушкин очков не набрал. Владислав Каменев провёл матч в запасе.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|15.33
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|0
|1
|2
|-
|12.31
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|+3
|0
|2
|2
|1
|-
|20.30
Результаты матчей НХЛ 18 декабря 2019 года
- 19 декабря 2019
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:56
-
05:41
-
05:08
-
03:06
-
02:52
-
00:19
-
00:00
- 18 декабря 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:12
-
22:52
-
22:47
-
22:10
-
21:37
-
21:25
-
21:16
-
20:59
-
20:28
-
19:56
-
19:40
-
19:29
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:24
-
18:16
-
18:01
-
17:38
-
17:11
-
16:51
-
16:38
-
16:23
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