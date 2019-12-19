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Итоги игрового дня НХЛ 18 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 18 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

18 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие трое российских хоккеистов.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 33 секунды, нанёс один бросок, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «-1».

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 30 секунд, нанёс два броска, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+3». Валерий Ничушкин очков не набрал. Владислав Каменев провёл матч в запасе.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+1-10100-15.33
Ничушкин (н)«Колорадо»0+002012-12.31
Задоров (з)«Колорадо»0+1+30221-20.30
Результаты матчей НХЛ 18 декабря 2019 года
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