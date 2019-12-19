Итоги игрового дня НХЛ 18 декабря 2019 года для российских хоккеистов

18 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие трое российских хоккеистов.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 33 секунды, нанёс один бросок, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «-1».

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 30 секунд, нанёс два броска, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+3». Валерий Ничушкин очков не набрал. Владислав Каменев провёл матч в запасе.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 -1 0 1 0 0 - 15.33 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 2 0 1 2 - 12.31 Задоров (з) «Колорадо» 0+1 +3 0 2 2 1 - 20.30