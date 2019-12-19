Результаты «Трактора» в сезоне-2019/20 признаны неудовлетворительными

Состоялось внеочередное общее собрание организации «Хоккейный клуб «Трактор», информирует пресс-служба челябинского клуба. На нём обсуждались спортивные результаты «Трактора» (КХЛ), «Челмета» (ВХЛ), «Белых Медведей» (МХЛ) и школы «Трактор».
«Отдельным блоком были вынесены спортивные результаты ХК «Трактор», «Челмета», «Белых Медведей» и школы «Трактор». Всеми участниками общего собрания было отмечено, что они неудовлетворительные. С предложениями и комментариями выступили члены собрания Виктор Мамин, Сергей Комяков, Дмитрий Моргулес, Станислав Мошаров, Леонид Одер.
Обсуждалась спортивная и селекционная работа клуба, были внесены предложения по маркетинговой стратегии и по развитию бренда. Принято решение о созыве следующего внеочередного общего собрания 30 января 2020 года», — говорится в сообщении на сайте «Трактора».
После 38 матчей регулярного чемпионата «Трактор» занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Владимира Юрзинова отстаёт от зоны плей-офф на 15 очков.
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