На площади перед ареной «Трактора» появились танки и самоходная установка. Фото

На площади перед домашней ареной «Трактора» появилась тяжёлая техника, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Перед празднованием 72-летия «Трактора» на площади перед ареной выставлены два танка Т-34 и ИС-3 и самоходная установка. Вся техника на ходу, и она там не случайно – впереди день рождения клуба, а танковая промышленность России уже вовсю отмечает свой столетний юбилей.

Экспозиция опытных образцов военной техники будет доступна челябинцам до 30 декабря. Железные герои появятся и в промо-материалах к матчу со «Спартаком». Кроме того, в рамках предматчевой программы 27 декабря на льду состоится уникальное шоу с видео-проекцией и первым в КХЛ каскадёрским трюком талисмана.

Фото: Пресс-служба ХК «Трактор»

«Танкоград и «Трактор» имеют общий дом и общих «родителей». Люди, ковавшие победу, дали жизнь и нашей команде, поэтому мы не могли оставить без внимания эти два значимых юбилея. Болельщики уже привыкли к тематическим матчам в день рождения клуба. И наша задача не просто развлечь людей, но и дать им возможность познакомиться и прикоснуться к истории страны, города и клуба. Опыт и героизм наших предков – это пример настоящего единства и боевого духа, к формированию которого мы стремились, разрабатывая сезонную концепцию «За Танкоград!», — рассказал и.о. руководителя отдела маркетинга Антон Петрушенко.