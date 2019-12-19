Кузнецов: разные специалисты шутили над Ничушкиным, но я за него переживал

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил игру нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Минувшей ночью прервалась 91-матчевая безголевая серия 24-летнего уроженца Челябинска.
«Очень рад за Валеру. Я с ним еще в «Тракторе» поиграл в былые времена. Очень переживал, что у него в НХЛ не получалось забить. Но теперь прорвало. Дай бог, что и дальше все будет хорошо идти. Потому что парень очень талантливый.
И знаете, есть разные специалисты, которые шутили над Ничушкиным. Но я за него переживал. Потому что парень – мой земляк.
Я знаю, что он очень скромный и интеллигентный. Работяга, трудяга. Всегда волнуюсь, когда читаю о нем новости. И верю, что у Валеры все будет хорошо и его ждет долгая карьера в НХЛ», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».
- 19 декабря 2019
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