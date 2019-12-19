Гулявцев: на буллитах нам улыбнулась удача, не так часто в них везёт

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги очередного матча Континентальной хоккейной лиги, в котором его подопечные в серии буллитов обыграли «Трактор» (3:2 Б).
«Хороший, динамичный матч. Первый период получился бойцовским, ни одна из команд не хотела уступать, в итоге нам удалось повести в счёте. Второй период из-за удалений нам немного не удался, «Трактор» в конце сравнял счет.
В начале третьего отрезка пропустили быстрый гол, но матч длится 60 минут, пытались работать до конца и забросили вторую шайбу. На буллитах нам улыбнулась удача, нам не так часто в них везёт. Ребята — молодцы, хочу поблагодарить их за то, что они выстояли в трудные минуты, особенно в меньшинстве, когда «Трактор» доминировал», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 19 декабря 2019
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