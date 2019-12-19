Юрзинов-мл.: в какие-то моменты «Трактору» не хватает мастерства

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший дал комментарий после матча с «Амуром» (2:3 Б).
«В первом периоде сыграли не так, как планировали. Нам было всё-таки немного сложнее, чем «Амуру», потому что у них это уже не первая игра после паузы. Во втором и третьем периодах играли хорошо, боролись. Хотелось бы отдельно похвалить ребят из бригад меньшинства. В большинстве и нападении мы должны играть лучше, нужно создавать больше моментов. Мастерство «Амура» на буллитах оказалось выше. В атаке нам не хватает Гики, Попова, Глинкина, Томаса. Это очень важные игроки для команды.
Выбор Федотова — наше решение. Кроме легионеров, никто не хочет в плей-офф? Мне сложно ответить на этот вопрос. Мы должны работать ещё лучше. В какие-то моменты нам не хватает мастерства, на тренировках стараемся улучшить многие компоненты. Во втором и третьем периодах была самоотдача, хорошо боролись, но довольствовались только одним очком. Игрой Кручинина мы недовольны», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 19 декабря 2019
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