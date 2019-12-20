В ФХР задумались о мировом рекорде по посещаемости хоккейных матчей

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг заявил о желании превзойти мировой рекорд по количеству зрителей на хоккейном матче.



«Мы бы в будущем хотели установить мировой рекорд по посещаемости. У нас в городе очень любят хоккей, появилась культура боления, как в Монреале или Торонто, мы хотим, чтобы эта культура прививалась в каждом городе нашей страны. Мы знаем, как хорошо болеют в Новосибирске, в Москве. Такие мероприятия очень сильно влияют на популяризацию хоккея», — цитирует Ротенберга ТАСС.



Напомним, мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей был установлен в 2014 году на игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 Б). На ту встречу пришёл 105 491 зритель.



Завершившийся 19 декабря матч КХЛ между ХК СКА и ХК ЦСКА посетило 61 810 зрителей — это пятый результат среди европейских хоккейных матчей. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».

ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе