Наместников забил в ворота «Нэшвилла» гол в меньшинстве

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Вторую шайбу в составе «Сенаторз» на 4-й минуте второго периода при игре в меньшинстве забросил российский нападающий Владислав Наместников, ассистентом выступил Жан-Габриэль Пажо. Эта шайба стала для 27-летнего форварда 8-й в сезоне.
Видео гола Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Всего на счету Наместникова в НХЛ 393 матча, в которых он набрал 176 очков, забросив 74 шайбы и сделав 102 результативные передачи.
В октябре россиянин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Оттаву». Взамен «Рейнджерс» получили защитника Ника Эберта и право выбора в четвёртом раунде драфта-2021.
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