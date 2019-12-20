Купер — о неудачной игре Василевского: хоккей — командный вид спорта

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4) не стал критиковать российского голкипера команды Андрея Василевского, отразившего лишь 16 из 20 бросков.

«Хоккей — командный вид спорта. Здесь каждый должен тянуть свою ношу. Часто случается, что голкипер становится вашей последней линией обороны. И есть такие матчи, где голкипер вам просто необходим. Андрей был действительно надёжным игроком для «Тампы», а проигрывает вся команда, точно так же, как и побеждает», — приводит слова Купера журналист Джо Смит.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв забил гол и сделал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский совершил 16 сейвов, пропустив четыре гола.

