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Палат: «Тампе» сильно не повезло. В овертайме Джонсон не попал в пустые ворота

Палат: «Тампе» сильно не повезло. В овертайме Джонсон не попал в пустые ворота
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4 ОТ).

«Увы, нам очень сильно не повезло. Тайлер Джонсон в овертайме не попал в пустые ворота, а Сегин забил в ответной атаке. Жаль, что сейчас это работает для нас именно таким образом. Моментов много, но все почему-то уходят от нас. Нужно более ответственно играть в средней зоне и зоне обороны», — сказал Палат.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв был признан второй звездой матча. Российский защитник забил гол и сделал результативную передачу.

Главным героем встречи стал Сегин, ставший автором гола в овертайме. Также в активе канадского нападающего результативная передача на Александра Радулова в первом периоде. Замкнул тройку лучших Палат, также набравший 2 (1+1) очка.

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