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Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Колорадо», у Ничушкина «-1»

Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Колорадо», у Ничушкина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол. Также по разу отличились Джейккоб Славин Себастьян Ахо

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 12 минут и 40 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров получил 10 минут и 26 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Каролина» одержала третью победу подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маккиннон (Ландеског, Жирар) – 44:05' (5x4)   1:1 Свечников (Фёгеле, Стаал) – 57:04' (5x5)   1:2 Славин (Валльмарк, Мартинук) – 58:21' (5x5)   1:3 Ахо (Мартинук, Терявяйнен) – 59:54' (en)
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