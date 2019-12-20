Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Колорадо», у Ничушкина «-1»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол. Также по разу отличились Джейккоб Славин Себастьян Ахо
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 12 минут и 40 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров получил 10 минут и 26 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Каролина» одержала третью победу подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маккиннон (Ландеског, Жирар) – 44:05' (5x4) 1:1 Свечников (Фёгеле, Стаал) – 57:04' (5x5) 1:2 Славин (Валльмарк, Мартинук) – 58:21' (5x5) 1:3 Ахо (Мартинук, Терявяйнен) – 59:54' (en)
- 20 декабря 2019
-
08:21
-
08:09
-
07:59
-
07:45
-
07:31
-
07:10
-
06:55
-
06:54
-
06:45
-
06:26
-
06:19
-
06:14
-
06:00
-
05:45
-
05:39
-
05:26
-
05:15
-
04:58
-
04:20
-
04:07
-
03:57
-
03:41
-
02:59
-
02:55
-
02:30
-
02:05
-
01:38
-
00:38
-
00:29
-
00:26
-
00:18
-
00:13
-
00:10
-
00:08
- 19 декабря 2019
-
23:48
Партнерский контент