Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Колорадо», у Ничушкина «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол. Также по разу отличились Джейккоб Славин Себастьян Ахо

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 12 минут и 40 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров получил 10 минут и 26 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Каролина» одержала третью победу подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.