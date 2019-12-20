Беднар — о снятии Задорова с матча: тренерское решение

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар объяснил тренерским решением снятие российского защитника Никиту Задорова с третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:3).

Задоров получил 10 минут и 26 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Российский защитник совершил один бросок по воротам и выполнил один силовой приём. За третьим периодом Никита наблюдал со скамейки запасных, не получив в заключительной трети матча ни одной смены.

«Почему перестал выходить Задоров? Тренерское решение», — коротко констатировал Беднар после матча.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности "+6".