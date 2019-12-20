Итоги игрового дня НХЛ 19 декабря 2019 года для российских хоккеистов

19 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 10 матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Голкипер Антон Худобин парировал 45 из 48 бросков.



Нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв забил гол и сделал голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский совершил 16 сейвов, пропустив четыре гола.

Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв забил первый гол в сезоне. Защитник Иван Проворов также отметился заброшенной шайбой.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил 10 минут и 26 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Российский защитник совершил один бросок по воротам и выполнил один силовой приём. За третьим периодом Никита наблюдал со скамейки запасных, не получив в заключительной трети матча ни одной смены. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 45 из 48 93,8 4:3 ОТ Василевский «Тампа» 16 из 20 80,0 3:4 ОТ Варламов «Айлендерс» 27 из 29 93,1 3:2 Б

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гурьянов (н) «Даллас» 0+1 0 0 1 0 1 - 10.40 Радулов (н) «Даллас» 1+1 +1 2 1 0 1 - 15.11 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 0 0 4 0 0 - 20.54 Воробьёв (н) «Филадельфия» 1+0 +1 0 1 0 0 70% 13.55 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 3 0 33% 11.54 Анисимов (н) «Оттава» 1+0 -1 0 2 0 2 63% 08.46 Наместников (н) «Оттава» 1+0 -1 0 1 1 0 - 09.52 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 3 0 0 - 12.40 Свечников (н) «Каролина» 1+0 +1 0 2 2 1 - 17.03 Зыков (н) «Вегас» 0+0 -1 2 0 1 0 - 10.16 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 0 1 4 1 - 13.19 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 1 1 0 - 10.26 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -1 0 1 1 0 - 21.56 Сергачёв (з) «Тампа» 1+1 0 0 5 0 2 - 19.39 Проворов (з) «Филадельфия» 1+0 +1 0 1 1 0 - 23.53

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