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«Адмирал» после пяти матчей расторг контракт с форвардом Захарчуком

«Адмирал» после пяти матчей расторг контракт с форвардом Захарчуком
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Иваном Захарчуком, информирует пресс-служба приморского клуба.

В нынешнем сезоне на счету Захарчука пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Адмирал», в которых форвард заработал четыре минуты штрафа при показателе полезности "+1". Иван пополнил состав приморского клуба в ходе сезона после того, как от его услуг отказались в «Северстали».

30-летний Захарчук в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах за основную команду «Северстали», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-3" и 0 минут штрафного времени. В среднем Захарчук проводил на льду около 10 минут за матч. В 10 матчах регулярки ВХЛ Иван, выступавший за «Молот-Прикамье», набрал 10 (5+5) очков.

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