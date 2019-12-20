«Адмирал» после пяти матчей расторг контракт с форвардом Захарчуком

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Иваном Захарчуком, информирует пресс-служба приморского клуба.
В нынешнем сезоне на счету Захарчука пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Адмирал», в которых форвард заработал четыре минуты штрафа при показателе полезности "+1". Иван пополнил состав приморского клуба в ходе сезона после того, как от его услуг отказались в «Северстали».
30-летний Захарчук в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах за основную команду «Северстали», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-3" и 0 минут штрафного времени. В среднем Захарчук проводил на льду около 10 минут за матч. В 10 матчах регулярки ВХЛ Иван, выступавший за «Молот-Прикамье», набрал 10 (5+5) очков.
- 20 декабря 2019
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:51
-
12:30
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:28
-
11:13
-
11:01
-
10:47
-
10:27
-
10:15
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
08:52
-
08:32
-
08:28
-
08:21
-
08:09
-
07:59
-
07:45
-
07:31
-
07:10
-
06:55
-
06:54
-
06:45
-
06:26
-
06:19
-
06:14