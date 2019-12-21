Немировски — о драках в Китае: такие вещи недопустимы, нужны жёсткие меры
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (7:2). В матче было несколько драк, в концовке встречи произошёл массовый конфликт.
«У нас получилась игра. Думаю, мы и первый период хорошо отыграли, но две ошибки сделали. Сразу собрались, второй и третий периоды сыграли так, как договорились. Все остальное, что происходило, бывает в хоккее, но, думаю, не украшает лигу. Нужны жёсткие меры, чтобы исправить эту ситуацию. Такие вещи, что происходили сегодня, недопустимы. Думаю, лига посмотрит и исправит ситуацию», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Матч в Китае закончился серией драк. Игроки «Торпедо» отказались жать руки сопернику
Главным провокатором снова выступил тафгай «Куньлуня» Гарет Хант. КХЛ пора применять к нему серьёзные меры.
- 21 декабря 2019
-
17:49
-
17:31
-
17:04
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:20
-
14:40
-
14:33
-
14:24
-
14:12
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:25
-
12:22
-
12:10
-
11:56
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:03
-
09:36
-
09:27
-
09:13
-
09:04
-
09:01
-
08:10
-
07:53
Партнерский контент