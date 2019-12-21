Немировски — о драках в Китае: такие вещи недопустимы, нужны жёсткие меры

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (7:2). В матче было несколько драк, в концовке встречи произошёл массовый конфликт.



«У нас получилась игра. Думаю, мы и первый период хорошо отыграли, но две ошибки сделали. Сразу собрались, второй и третий периоды сыграли так, как договорились. Все остальное, что происходило, бывает в хоккее, но, думаю, не украшает лигу. Нужны жёсткие меры, чтобы исправить эту ситуацию. Такие вещи, что происходили сегодня, недопустимы. Думаю, лига посмотрит и исправит ситуацию», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Матч в Китае закончился серией драк. Игроки «Торпедо» отказались жать руки сопернику Главным провокатором снова выступил тафгай «Куньлуня» Гарет Хант. КХЛ пора применять к нему серьёзные меры.