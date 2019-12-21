Источник: «Ак Барс» обменяет Ткачёва, самый вероятный клуб — «Локомотив»

Казанский «Ак Барс» планирует обменять нападающего Владимира Ткачёва, информирует «Спорт Бизнес Online». Сообщается, что на данный момент самый вероятный клуб для обмена – ярославский «Локомотив». Взамен казанский клуб получит двух игроков. Напомним, прошедшим летом Ткачёв подписал новый двухлетний контракт с клубом.



В текущем регулярном чемпионате КХЛ Ткачёв провёл только 25 матчей из-за перенесённой травмы. Всего форвард записал на свой счёт 11 (4+7) баллов при показателе полезности "+9" и двух минутах штрафного времени. В среднем Ткачёв проводит на площадке 16 с половиной минут за матч.



Ткачёв всю карьеру в КХЛ отыграл в «Ак Барсе».



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