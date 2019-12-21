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«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в Казани, Красиков оформил «сухарь»

«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в Казани, Красиков оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова, лидирующие на Востоке, проиграли три из пяти последних матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб, главным событием стала драка Джастина Азеведу и Александра Шарова. Счёт был открыт на 35-й минуте, точный бросок у нападающего «Сибири» Данила Романцева. На 55-й минуте новосибирский клуб упрочил преимущество усилиями форварда Юусо Пуустинена. Точку в матче поставил Алексей Яковлев. «Сухой» матч на счету голкипера «Сибири» Алексея Красикова.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Романцев (Руохомаа, Йокипакка) – 34:22' (5x4)   0:2 Пуустинен (Йокипакка, Шаров) – 54:18' (5x5)   0:3 Яковлев (Чесалин) – 58:20' (en)
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