«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в Казани, Красиков оформил «сухарь»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова, лидирующие на Востоке, проиграли три из пяти последних матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Первый период прошёл без заброшенных шайб, главным событием стала драка Джастина Азеведу и Александра Шарова. Счёт был открыт на 35-й минуте, точный бросок у нападающего «Сибири» Данила Романцева. На 55-й минуте новосибирский клуб упрочил преимущество усилиями форварда Юусо Пуустинена. Точку в матче поставил Алексей Яковлев. «Сухой» матч на счету голкипера «Сибири» Алексея Красикова.