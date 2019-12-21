Заварухин: после побед в «Сибири» вручают шапку, сегодня дал бы шапку каждому
Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от выигранного матча с казанским «Ак Барсом» (3:0).
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«Тяжёлая игра была, было много борьбы, драки. «Ак Барс» где-то доминировал в зоне атаки, ребята здорово сыграли в зоне обороны, в средней зоне, больше сыграли от обороны, поймали соперника на контратаке. Хорошо сегодня сыграл наш вратарь, ребята где-то подчищали за ним. У нас после побед традиция – мы вручаем шапку: я ребятам сказал в раздевалке, что сегодня каждому дал бы эту шапку. Также хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приезжают на каждый выездной матч, болеют за нас», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Ак Барса».
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