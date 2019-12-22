Макдэвид забил красивый гол, в одиночку обыграв оборону «Монреаля». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Дэйва Типпетта.

Лучший бомбардир сезона НХЛ капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка. Макдэвид забросил третью шайбу «нефтяников» в матче, эффектным образом реализовав большинство. Канадский форвард на скорости получил шайбу в средней зоне, ушёл из-под опеки защитников «Монреаля», после чего красиво переиграл голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Автором победной шайбы стал Райли Шихан, отличившийся на 48-й минуте матча при счёте 3:3. Его ассистентом выступил Джош Арчибальд.