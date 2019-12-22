«Торонто» выиграл первый матч с Хатчинсоном в воротах с января 2019 года

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Ворота «Торонто» защищал канадский голкипер Майкл Хатчинсон, отразивший 29 бросков из 30. «Кленовые листья» выиграли первый матч с Хатчинсоном в воротах с января 2019 года. Последнюю победу до матча с «Детройтом» Майкл одержал 11 января 2019 года, когда «Торонто» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).
В нынешнем сезоне на его счету было пять поражений в семи встречах. Однажды «Торонто» с Хатчинсоном уступил в серии буллитов, а в ещё одном матче Майкл вышел на замену уже при счёте 3:7. В среднем за встречу он пропускал 4,55 шайбы и отражал 87,6% бросков. В ходе чемпионата «Мэйпл Лифс» уже выставляли голкипера на драфт отказов, откуда его никто не забрал.
- 22 декабря 2019
-
07:14
-
07:01
-
06:49
-
06:33
-
06:25
-
06:18
-
06:12
-
06:11
-
05:59
-
05:48
-
05:38
-
05:28
-
04:54
-
04:43
-
03:39
-
00:41
-
00:15
-
00:00
- 21 декабря 2019
-
23:36
-
23:25
-
23:03
-
22:54
-
22:34
-
22:19
-
21:58
-
21:46
-
21:32
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:09
-
21:01
-
20:56
-
20:51