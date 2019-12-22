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«Торонто» выиграл первый матч с Хатчинсоном в воротах с января 2019 года

«Торонто» выиграл первый матч с Хатчинсоном в воротах с января 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Ворота «Торонто» защищал канадский голкипер Майкл Хатчинсон, отразивший 29 бросков из 30. «Кленовые листья» выиграли первый матч с Хатчинсоном в воротах с января 2019 года. Последнюю победу до матча с «Детройтом» Майкл одержал 11 января 2019 года, когда «Торонто» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

В нынешнем сезоне на его счету было пять поражений в семи встречах. Однажды «Торонто» с Хатчинсоном уступил в серии буллитов, а в ещё одном матче Майкл вышел на замену уже при счёте 3:7. В среднем за встречу он пропускал 4,55 шайбы и отражал 87,6% бросков. В ходе чемпионата «Мэйпл Лифс» уже выставляли голкипера на драфт отказов, откуда его никто не забрал.

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