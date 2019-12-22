Итоги игрового дня НХЛ 21 декабря 2019 года для российских хоккеистов
21 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 13 матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 20 российских хоккеистов.
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором одного из голов в матче с «Тампой». У нападающего Евгения Кузнецова — результативная передача. Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 17 минут 41 секунду и завершил встречу с показателем полезности «-1».
В составе «Тампы» отличился Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв получил 16 минут 58 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу, благодаря чему вышел на третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|23 из 28
|82,1
|5:6 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|4
|1
|0
|80%
|17,24
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|16.21
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|50%
|09,02
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|50%
|11,20
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|0
|100%
|13,36
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|24,38
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|2
|5
|2
|0
|-
|17,41
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|3
|0
|0
|25%
|17,02
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|2
|0
|1
|-
|15,45
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|6
|3
|1
|0
|-
|15,57
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-3
|0
|0
|0
|0
|-
|12,12
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+2
|0
|3
|1
|0
|-
|16,52
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|0
|3
|0
|0
|38%
|21,49
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|14,04
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|3
|3
|2
|-
|26,59
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|21,08
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|2
|-
|17,04
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|1+0
|+2
|0
|3
|2
|2
|-
|19,37
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|0
|0
|4
|2
|-
|22,08
Малкин вышел на третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков
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- 21 декабря 2019
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