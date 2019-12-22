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Итоги игрового дня НХЛ 21 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 21 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

21 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 13 матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 20 российских хоккеистов.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором одного из голов в матче с «Тампой». У нападающего Евгения Кузнецова — результативная передача. Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 17 минут 41 секунду и завершил встречу с показателем полезности «-1».

В составе «Тампы» отличился Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв получил 16 минут 58 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу, благодаря чему вышел на третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»23 из 2882,15:6 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+00041080%17,24
Михеев (н)«Торонто»0+000300-16.21
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0-1000050%09,02
Анисимов (н)«Оттава»0+00010050%11,20
Наместников (н)«Оттава»0+0-10320100%13,36
Кучеров (н)«Тампа»1+000500-24,38
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-12520-17,41
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1030025%17,02
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10201-15,45
Свечников (н)«Каролина»0+006310-15,57
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-30000-12,12
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+20310-16,52
Малкин (н)«Питтсбург»0+10030038%21,49
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000110-14,04
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10332-26,59
Орлов (з)«Вашингтон»1+1+10110-21,08
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+10102-17,04
Гавриков (з)«Коламбус»1+0+20322-19,37
Задоров (з)«Колорадо»0+0-20042-22,08
Малкин вышел на третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков
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