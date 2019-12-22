Итоги игрового дня НХЛ 21 декабря 2019 года для российских хоккеистов

21 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 13 матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 20 российских хоккеистов.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором одного из голов в матче с «Тампой». У нападающего Евгения Кузнецова — результативная передача. Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 17 минут 41 секунду и завершил встречу с показателем полезности «-1».



В составе «Тампы» отличился Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв получил 16 минут 58 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу, благодаря чему вышел на третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Айлендерс» 23 из 28 82,1 5:6 Б

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 4 1 0 80% 17,24 Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 3 0 0 - 16.21 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 -1 0 0 0 0 50% 09,02 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 0 50% 11,20 Наместников (н) «Оттава» 0+0 -1 0 3 2 0 100% 13,36 Кучеров (н) «Тампа» 1+0 0 0 5 0 0 - 24,38 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -1 2 5 2 0 - 17,41 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 3 0 0 25% 17,02 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +1 0 2 0 1 - 15,45 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 6 3 1 0 - 15,57 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -3 0 0 0 0 - 12,12 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 +2 0 3 1 0 - 16,52 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 0 0 3 0 0 38% 21,49 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 1 0 - 14,04 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +1 0 3 3 2 - 26,59 Орлов (з) «Вашингтон» 1+1 +1 0 1 1 0 - 21,08 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +1 0 1 0 2 - 17,04 Гавриков (з) «Коламбус» 1+0 +2 0 3 2 2 - 19,37 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -2 0 0 4 2 - 22,08