«Спартак» — «Барыс»: Кутейкин вернулся в состав хозяев, Галимов — вне заявки

«Спартак» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:15 мск.



В составе красно-белых отсутствует дисквалифицированный защитник Максим Гончаров. Кроме того, в заявке нет нападающего Анселя Галимова. В состав вернулись защитник Андрей Кутейкин и нападающий Илья Талалуев.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Херсли — Мусин, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;

Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;

Кулик, Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;

Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;

Орехов, Асетов, Панюков — Сагадеев — Петухов.