«Спартак» — «Барыс»: Кутейкин вернулся в состав хозяев, Галимов — вне заявки

«Спартак» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:15 мск.
В составе красно-белых отсутствует дисквалифицированный защитник Максим Гончаров. Кроме того, в заявке нет нападающего Анселя Галимова. В состав вернулись защитник Андрей Кутейкин и нападающий Илья Талалуев.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Херсли — Мусин, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;
Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;
Кулик, Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Асетов, Панюков — Сагадеев — Петухов.
- 22 декабря 2019
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