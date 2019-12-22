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Тальбо — о голах Свечникова из-за ворот: пусть волнуются вратари Восточной конференции

Тальбо — о голах Свечникова из-за ворот: пусть волнуются вратари Восточной конференции
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо рассказал, как нужно действовать, чтобы не пропустить гол из-за ворот от нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова. В нынешнем сезоне россиянин уже дважды забросил шайбы таким образом.

«Если Свечников на льду и идёт за ворота, теперь, пожалуй, надо принимать во внимание, что он может забить лакросс-гол. Возможно, имеет смысл прижать голову к штанге, но в целом я не собираюсь менять свой стиль только потому, что он на площадке. Однако если Свечников идёт за ворота, то подумать об этом стоит.

К счастью, мы с ними в этом году уже играли дважды, так что больше с этим дела иметь не будем. Теперь пусть волнуются вратари Восточной конференции», — приводит слова Тальбо официальный сайт НХЛ.

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«Если захотите написать картину «Лучший лакросс-гол в НХЛ», то у вас два варианта. Первый — Андрей Свечников и второй — Андрей Свечников».
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