«Спартак» продлил победную серию до трёх матчей, обыграв «Барыс»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал в Москве «Барыс». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Барыс» прервал серию из четырёх побед, «Спартак» продлил победную серию до трёх матчей.



Подопечные Олега Знарка вышли вперёд в середине первого игрового отрезка после точного броска в исполнении Ильи Зубова. Артём Фёдоров укрепил преимущество московской команды, на что гости ответили голом Аркадия Шестакова. На последней минуте окончательный счёт установил Александр Хохлачёв, поразивший пустые ворота соперника.



25 декабря «Спартак» встретится в Новосибирске с «Сибирью», а клуб из Нур-Султана в этот же день примет в Казахстане питерский СКА.