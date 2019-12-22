Знарок: слишком много удалений, и «Спартаку» не дали сыграть в большинстве

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:1).



«Матч получился тяжёлым. Начало у нас было неплохое. К сожалению, слишком много удалений, и нам не дали сыграть в большинстве. А так ребята до конца бились. Можно ли сказать, что «Спартак» вышел на пик своей формы? Ничего не могу сказать по этому поводу. Думаю, что команда может играть ещё лучше», — сказал Знарок на пресс-конференции после матча.



Подопечные Олега Знарка вышли вперёд в середине первого игрового отрезка после точного броска в исполнении Ильи Зубова. Артём Фёдоров укрепил преимущество московской команды, на что гости ответили голом Аркадия Шестакова. На последней минуте окончательный счёт установил Александр Хохлачёв, поразивший пустые ворота соперника.