Знарок: слишком много удалений, и «Спартаку» не дали сыграть в большинстве

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:1).
«Матч получился тяжёлым. Начало у нас было неплохое. К сожалению, слишком много удалений, и нам не дали сыграть в большинстве. А так ребята до конца бились. Можно ли сказать, что «Спартак» вышел на пик своей формы? Ничего не могу сказать по этому поводу. Думаю, что команда может играть ещё лучше», — сказал Знарок на пресс-конференции после матча.
Подопечные Олега Знарка вышли вперёд в середине первого игрового отрезка после точного броска в исполнении Ильи Зубова. Артём Фёдоров укрепил преимущество московской команды, на что гости ответили голом Аркадия Шестакова. На последней минуте окончательный счёт установил Александр Хохлачёв, поразивший пустые ворота соперника.
- 22 декабря 2019
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