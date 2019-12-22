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Панарин — 4-й игрок «Рейнджерс» за 10 лет с двумя сериями из 7+ матчей с очками

Панарин — 4-й игрок «Рейнджерс» за 10 лет с двумя сериями из 7+ матчей с очками
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Анахайм Дакс» (4:1, завершён второй период).

Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин продлил результативную серию до семи матчей. Уроженец Коркино отметился голевой передачей, поучаствовав в комбинации, которая завершилась голом Бретта Хаудена.

Артемий стал четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось оформить две серии из 7+ матчей с набранными очками в ходе первого сезона в составе «синерубашечников». Он повторил результат Мариана Габорика (2009/10), Бенуа Пульо (2013/14) и Джей Ти Миллера (2016/17). Ранее в этом сезоне Панарин набирал очки на протяжении 12 матчей подряд.

В межсезонье 28-летний нападающий заключил с клубом из Нью-Йорк семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн и стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.

Панарин начал и завершил камбэк в золотом Баффало. Перед МЧМ в него никто не верил
Щуплый и нескладный парнишка из «Витязя» просидел в четвёртом звене весь турнир, а потом сделал дубль в финале с Канадой.
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