Зарипов: матчи с «Салаватом» очень важны, но что-то их чересчур много в этом сезоне

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от встречи с «Салаватом Юлаевым», которая пройдёт в Давосе сегодня, 23 декабря.



«Арена очень уютная, как здесь будет играться, пока не могу сказать, но на эмоциях должна получиться хорошая игра. В высокогорье важно физическое состояние, этот момент будет играть важную роль.



Команда из Швейцарии в КХЛ? Не только они, из Франции было бы интересно. Но это решает лига, мы, как хоккеисты, не против таких выездов.



Будем надеяться, что сегодня будет интересный хоккей со множеством голевых моментов. Неважно где зелёное дерби — такие игры очень важны для нас. Большое количество игр с „Салаватом“ в этом сезоне? Что-то да, чересчур много их, устали видеть эти лица», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.