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«Автомобилист» переиграл «Куньлунь», продлив победную серию до четырёх матчей

«Автомобилист» переиграл «Куньлунь», продлив победную серию до четырёх матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» в Пекине принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу уральского клуба, который продлил победную серию до четырёх матчей.

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте первого периода, когда Дэн Секстон убежал «один в ноль» с Шимоном Грубецом и переиграл чешского голкипера. Спустя четыре минуты точный бросок нанёс Артём Гареев, голевой передачей отметился Павел Дацюк.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Секстон (Трямкин) – 08:08' (5x5)   0:2 Гареев (Дацюк, Литовченко) – 12:14' (5x5)   1:2 Кейн (Бартли, Смит-Пелли) – 24:39' (5x5)   1:3 Мэйсек (Доус, Гуркин) – 35:10' (5x5)   1:4 Плэтт (Попов, Обидин) – 49:27' (5x5)

Во втором периоде хозяева смогли ответить голом Кори Кейна, однако ещё до перерыва Брукс Мэйсек восстановил статус-кво. В заключительной трети Джефф Плэтт в четвёртый раз огорчил Грубеца, установив тем самым окончательный результат.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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