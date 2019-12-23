«Автомобилист» переиграл «Куньлунь», продлив победную серию до четырёх матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» в Пекине принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу уральского клуба, который продлил победную серию до четырёх матчей.

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте первого периода, когда Дэн Секстон убежал «один в ноль» с Шимоном Грубецом и переиграл чешского голкипера. Спустя четыре минуты точный бросок нанёс Артём Гареев, голевой передачей отметился Павел Дацюк.

Во втором периоде хозяева смогли ответить голом Кори Кейна, однако ещё до перерыва Брукс Мэйсек восстановил статус-кво. В заключительной трети Джефф Плэтт в четвёртый раз огорчил Грубеца, установив тем самым окончательный результат.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.