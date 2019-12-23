Как стало известно «Чемпионату», канадский защитник Мэтью Майоне не прошёл просмотр в минском «Динамо» и не получит полноценного контракта.

С начала сезона Майоне выступал за «Куньлунь Ред Стар», но на фоне низкой статистики (три результативные передачи в 16 матчах) контракт с канадцем был разорван. 13 декабря минское «Динамо» заключило с 29-летним защитником пробный контракт. За белорусский клуб Майоне провёл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Уроженец Торонто выступал в хоккейной лиге Онтарио, но в НХЛ пробиться так и не сумел. В итоге Майоне перебрался в Словакию, а затем и в Финляндию. После успешного выступления в Финляндии он получил приглашение от клуба КХЛ «Динамо» (Рига). В сезоне-2017/18 он в 58 матчах набрал 46 (11+35) очков.

Майоне представлял «Динамо» (Рига) на Матче звёзд КХЛ.