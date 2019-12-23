Гулявцев — о победе с 0:3: два периода «Амура» не было на льду

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3).

«Два периода команды практически не было на льду. Доминировала только одна команда — «Динамо». Мы проигрывали во всех компонентах: броски, единоборства, скорость. Итог этого на табло — 0:3.



Во втором перерыве поговорили с ребятами, что это всё-таки хоккей, игра длится 60 минут. Попросили ребят просто поработать до конца, побиться, потому что играли дома, зрители.



После первого гола команду окрылило. Второй, третий, четвёртый. Удивительный камбэк, удивительная победа. Но тем и интересен хоккей. Хорошо, что мы выиграли», – цитирует Гулявцева пресс-служба хабаровского клуба.