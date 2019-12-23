Брагин — о МЧМ-2020: состав определён, вызывают вопросы одна-две позиции

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин после победы в контрольном матче с командой Словакии (9:1) прокомментировал ход подготовки к чемпионату мира.

«Неплохая, результативная игра. Все звенья неплохо сыграли в атаке сегодня, это положительный момент. Но самое главное — в тактическом плане сегодня шайба ходила намного лучше, чем два дня назад. Соответственно, и голы были хорошие — после хорошей игры в пас и грамотных открываний.



Конечно, словаки позволяли много — вчера они играли с чехами, уже сегодня днём играли с нами. Видно было, что у них нет свежести. Но это неважно. Главное, нам самим играть правильно. Качество игры сегодня было намного лучше, чем с Казахстаном.

Одна-две позиции вызывают вопросы. Мы это ещё обсудим, подумаем. Я бы не сказал, что это трудный выбор. Важно проанализировать, что за игроки нам нужны на оставшихся позициях. В остальном состав определён.

Всё в рабочем режиме. У нас есть ещё две ледовые тренировки до начала турнира. Будем работать над большинством-меньшинством и улучшением тактического рисунка игры. Эти тренировки будем делать более короткими, взрывными. Сейчас нужна быстрота», — цитирует Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Видеообзор победы сборной России U20 в контрольном матче со Словакией